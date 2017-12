Infomédiaire Maroc – Le secrétaire général du ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, Youssef Belkacemi, a mis en relief récemment à Marrakech, les résultats “exceptionnels” enregistrés durant cette rentrée scolaire grâce à la forte implication des différents intervenants et partenaires.

Belkacemi, qui intervenait lors d’un évènement à Marrakech, a fait remarquer que cette mobilisation a engendré une “mutation positive” au niveau des établissements scolaires du point de vue de la mise à niveau, le renouvellement des équipements et l’éradication du surpeuplement dans les classes, ce qui a eu comme conséquence directe de restaurer la confiance en l’école marocaine.

Et après avoir appeler à davantage de mobilisation pour réussir les chantiers ouverts et renforcer le système d’éducation et de formation, Belkacemi a notamment mis l’accent sur la priorité d’une “discrimination positive” en faveur des régions qui souffrent de manques, et celles situées en milieu rural.

