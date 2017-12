Infomédiaire Maroc – Le Conseil de la région Fès-Meknès a adopté, lors d’une session extraordinaire, son schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT), qui constitue une feuille de route pour le développement de la région pour les 25 prochaines années.

Le SRAT est un document stratégique qui renferme une vision de développement régional et une planification du territoire et incarne les choix économiques du développement de la région.

Fruit d’une large concertation entre différents acteurs de la région, qui a débouché sur quelque 642 propositions, le SRAT définit 207 projets ou programmes répartis sur 4 zones, à savoir l’avant-Rif, la zone métropolitaine, le moyen-atlas et le périmètre de Mélouia.

Et selon le Schéma, l’identité de la région devra s’articuler autour de 2 piliers. Le 1er concerne l’industrie agroalimentaire, étant donné ‘’sa forte valeur ajoutée et sa capacité à attirer des capitaux nationaux et internationaux’’.

Et le second pilier concerne l’économie de la connaissance, un secteur qui constitue un ‘‘levier important du développement et un facteur d’attractivité territoriale sur tous les niveaux, outre ses nombreux effets sur le développement et le bien-être’’.

Rédaction Infomédiaire