Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé l’ouverture des pré-inscriptions pour la première année du primaire, au titre de l’année scolaire 2020-2021, exclusivement à travers le dispositif “Massar”.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que cette opération s’inscrit dans le cadre des mesures de prévention adoptées par le ministère pour endiguer la propagation de la pandémie du Covid-19 et ce, en évitant aux parents d’élèves et à leurs tuteurs de se déplacer aux établissements d’enseignement.

L’adoption par le ministère de ce mécanisme électronique dans la gestion des nouvelles inscriptions scolaires, intervient en application du programme gouvernemental visant à développer l’administration en ligne, dans la mise en œuvre du programme de travail du ministère lié à l’élaboration du système de gestion scolaire “Massar”, ainsi que pour une préparation réussie pour la prochaine rentrée scolaire. Le ministère appelle les parents des enfants qui ont atteint l’âge de la scolarité à procéder à la pré-inscription de leurs enfants, à travers le site électronique du ministère https://www.men.gov.ma, en renseignant les informations personnelles et les informations relatives à l’état civil de l’élève, en plus des informations concernant le père, la mère et le tuteur, ainsi que les frères et sœurs n’ayant pas atteint l’âge de la scolarité et le choix de l’établissement d’enseignement relevant du lieu de résidence.

Les parents et les tuteurs seront informés, par courrier électronique ou par SMS, de la suite donnée à leurs demandes et du motif du rejet, le cas échéant.

Un numéro vert du ministère “0800.00.11.22” est, également, mis à leur disposition pour leur apporter toutes les précisions nécessaires concernant les différents aspects techniques liés à cette opération.