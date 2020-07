Offrir à Casablanca une alternative de qualité à la poursuite des études dans les classes préparatoires françaises en proposant une formation post-bac à un coût raisonnable : telle est l’ambition du lycée français international Louis-Massignon qui ouvre dès la rentrée 2020 une classe prépa avec un objectif de zéro décrochage et 100% d’admis.

Le lycée français international Louis-Massignon devient ainsi le premier établissement dans l’histoire de l’Office scolaire et universitaire international (OSUI) à mettre en place une classe préparatoire accompagnante.

En partenariat avec l’École Centrale Casablanca et l’Université Aix-Marseille, la prépa consiste en une formation de deux années afin de pouvoir passer les concours et intégrer une grande école d’ingénieurs française.

Conçue pour les lycéens des différentes écoles d’enseignement ayant obtenu leur baccalauréat en 2020, la prépa Massignon permettra à ses élèves de rester au Maroc dans le cadre d’un projet d’excellence accompagné d’un suivi individuel et bienveillant.

Pour garantir la réussite des étudiants, le lycée français international instaure plusieurs dispositifs innovants dont un tutorat méthodologique et organisationnel réalisé par les étudiants de l’École Centrale Casablanca. Une équipe pédagogique, mobilisée et disponible, accompagnera également les élèves avec un suivi personnalisé à raison de trois heures par semaine en physiques et mathématiques.

Des bilans individuels seront en outre effectués toutes les trois semaines pour une éventuelle remédiation proactive. Enfin, un stage au Maroc ou à l’étranger, en entreprise ou dans une association, sera effectué entre les deux années de classes préparatoires.

L’admission à la prépa Louis Massignon se fait sur dossier et entretien oral. La procédure est consultable en ligne sur leur site via le lien suivant : https://prepa.lfilouismassignon.com/ou par mail à l’adresse suivante [email protected] en communiquant le numéro de téléphone.

Créé en 1996 à Casablanca par l’OSUI, le lycée français international Louis-Massignon est un établissement homologué qui scolarise plus de 4 000 élèves de la petite section à la terminale.