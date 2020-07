Le Centre Monétique Interbancaire (CMI), expert et leader du paiement électronique au Maroc depuis 2004, a annoncé le lancement de sa solution de paiement mobile interopérable, ibriz by CMI.

Il s’agit d’un porte-monnaie mobile (mWallet) qui se présente sous la forme d’une application gratuite adossée à un compte de paiement tenu par le CMI, qui permet d’effectuer des transactions mobiles de manière sécurisée, rapide et pratique, disponible 24h/24 et 7j/7.

Ce lancement s’inscrit en droite ligne des efforts déployés par le CMI afin de limiter l’utilisation de l’argent liquide, facteur de risque dans le contexte actuel de crise sanitaire. L’institution a ainsi accéléré le déploiement de sa nouvelle application de paiement mobile pour favoriser les échanges sans contacts, une fonctionnalité exclusive et une première au Maroc.

Avec ibriz by CMI, toutes les transactions deviennent plus rapides, plus sécurisées, et plus simples. En effet, les transactions sont effectuées en quelques secondes et les mouvements du compte de paiement sont actualisés en temps réel. L’accès à l’application est sécurisé par code PIN ou par empreinte digitale, et toutes les transactions sont sécurisées grâce à un cryptage de bout en bout.

En téléchargeant l’application, les utilisateurs pourront, en quelques clics, effectuer l’essentiel des transactions du quotidien, à savoir transférer de l’argent, payer leurs achats chez un commerçant de proximité, payer leurs factures auprès de la majorité des facturiers du pays, recharger une ligne téléphonique auprès des trois opérateurs nationaux, alimenter leur compte ibriz, retirer de l’argent et demander une mise à disposition d’argent pour un tiers.

Il est à noter que pour toutes les opérations de retrait d’argent, d’alimentation de compte ou pour augmenter le plafond de leur compte ibriz, les utilisateurs pourront se rendre dans une des enseignes du groupe Label’Vie.

Les utilisateurs ont également la possibilité de souscrire au programme de fidélité mis en place par le CMI. Ce programme permet de cumuler des points après chaque opération. Ces points peuvent ensuite être convertis en bons de cadeau ou réductions auprès des partenaires de l’institution.

Avec cette nouvelle solution de paiement mobile, le CMI confirme son rôle de pionnier du paiement électronique au Maroc, et poursuit sa mission en faveur de la digitalisation et de la dématérialisation des transactions financières.