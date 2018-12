Infomédiaire Maroc – En présence de Saaid AMZAZI, Ministre de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Leila Mezian Benjelloun, Présidente de la Fondation BMCE Bank pour l’Education et l’Environnement accompagnée de Monsieur Othman Benjelloun, Président de BMCE Bank of Africa, a accueilli au Siège de la banque la septième promotion des bacheliers issus des écoles Medersat.com.

La cérémonie de célébration de ces bacheliers de la promotion 2018 s’est tenue le Mercredi 12 décembre dans une ambiance de fierté et de convivialité en présence des Administrateurs de la Fondation, des représentants de ses partenaires nationaux et étrangers, des Directeurs Généraux et autres dirigeants du Groupe BMCE Bank of Africa ainsi que d’autres personnalités et invités.

Cette cérémonie consacre les parcours scolaires réussis des élèves bacheliers issus de la Fondation BMCE Bank qui, désormais, poursuivent des études universitaires au Maroc et à l’étranger.

La promotion 2018 des bacheliers ayant effectué leur scolarité dans les écoles MedersatCom est au nombre de 248, leur nombre cumulé, depuis l’année 2012, s’élevant à 1465.

Une quarantaine parmi les bacheliers 2018 a obtenu les mentions Très Bien et Bien et a reçu, à cette occasion, un ordinateur PC portable.

