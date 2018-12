Infomédiaire Maroc – La Chambre des conseillers organise, mercredi prochain à Rabat, le 3ème forum parlementaire des régions, en partenariat avec le Conseil économique social et environnemental, l’association des présidents des régions, et l’association marocaine des présidents des conseils communaux.

Ce forum, placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, se tient à un moment où le chantier de la régionalisation avancée se trouve dans une phase décisive de sa mise en œuvre à la lumière du message Royal adressé aux participants au 2ème Forum parlementaire, souligne un communiqué de la Chambre.

Cette édition verra la participation des représentants du gouvernement, du Parlement, des Conseils régionaux, des institutions nationales, des instances de gouvernance, des Agences de développement régional, ainsi que des acteurs économiques et sociaux, des ONG et d’experts.

Les travaux de l’édition 2018 du forum parlementaire, organisé avec le soutien des partenaires internationaux de la Chambre, seront consacrés aux progrès réalisés dans les domaines de la spécialisation, de la gouvernance et de la consultation, à travers des thèmes liés aux « compétences régionales, ressources disponibles et contraintes d’ordre pratique », « partenariat et exigences de la gouvernance régionale » et « démocratie participative et enjeux des instances consultatives régionales ».

La Chambre des conseillers aspire, à travers cet évènement, à aller de l’avant dans le processus du chantier de la régionalisation avancée conformément aux contenus du discours du Roi Mohammed VI adressé aux participants à la 2ème édition, et en application de la recommandation appelant à l’organisation périodique du forum en tant que cadre dédié à la coordination institutionnelle et à la réflexion collective pour une mise en application saine du chantier de la régionalisation .

La tenue de cette édition intervient conformément à la stratégie de la Chambre visant à promouvoir le dialogue sociétal pluraliste, ainsi que l’ouverture sur l’environnement de la Chambre et l’écoute continue des questions, des attentes et des aspirations de la société.

Rédaction Infomédiaire