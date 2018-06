Infomédiaire Maroc – Le Maroc a été élu, en la personne du directeur général de l’Ecole nationale supérieure de l’administration (ENSA), Rachid Melliani, président du Réseau des Ecoles nationales d’administration d’Afrique (RENA-Afrique), créé à Marrakech en marge du Forum des Nations-Unies pour le service public.

Et lors de l’Assemblée générale constitutive du Réseau, le Cameroun, le Sénégal, le Burundi et le Madagascar ont été élus vice-présidents, indique un communiqué de l’ENSA-Maroc.

RENA-Afrique s’est assigné pour objectifs la promotion de l’échange d’informations et la promotion de la coopération entre Ecoles nationales d’administration du continent africain, le développement et la valorisation de la recherche en sciences administratives entre les ENA d’Afrique, l’organisation de conférences colloques et séminaires et la publication de rapports, études et documents ayant trait au domaine de compétences des ENA d’Afrique.

Rédaction Infomédiaire