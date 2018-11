Infomédiaire Maroc – L’Ecole nationale supérieure de l’administration (ENSA) a accueilli, récemment, l’assemblée générale ordinaire du Réseau des écoles nationales d’administration d’Afrique (RENA-Afrique).

Cette assemblée générale fût une nouvelle occasion pour consolider l’engagement des ENA africaines pour la réussite des missions et la réalisation des objectifs assignés au réseau, que le Maroc préside en la personne du directeur général de l’ENSA, Rachid Melliani, indique un communiqué de l’ENSA.

La réalisation de ces objectifs ne peut se faire qu’à travers l’adoption d’un plan d’actions dont la principale finalité est de préparer les conditions idoines pour le démarrage des activités du RENA-Afrique.

En effet, lors de l’assemblée générale constitutive du réseau, tenue le 22 juin dernier à Marrakech, le bureau exécutif du RENA s’est engagé à l’élaboration d’un plan d’actions en vue de pérenniser la contribution du réseau et son impact en termes de développement des compétences administratives et la rénovation de l’action publique en Afrique, explique-t-on.

A cet effet, et en marge du colloque international sur la rénovation de l’action publique organisé par l’ENSA les 1 et 2 novembre, cette Assemblée générale ordinaire du RENA Afrique a permis des délibérations constructives pour en faire un cadre fort et solidaire de coopération administrative et de rénovation de l’action publique à travers le Continent.

Selon la même source, il a été convenu, entre autres mesures porteuses, d’œuvrer pour la constitution d’une base de données de référence sur le cadre juridique et institutionnel des ENAs, ce qui permettra et facilitera l’échange d’informations et l’instauration d’un dialogue nourri entre les membres du réseau, ainsi que la mise en place d’un « Observatoire sur la rénovation de l’action publique en Afrique ».

Cet outil novateur permettra au RENA Afrique de recenser et d’analyser l’ensemble des réformes engagées et d’identifier les bonnes pratiques dans le domaine de la gestion publique en Afrique.

Au terme de cette assemblée générale, les membres du réseau se sont engagés au respect des dispositions des statuts et du règlement intérieur du RENA-Afrique, ainsi que la contribution collective dans la réalisation de l’ensemble des objectifs tracés par le plan d’actions, note le communiqué.

Rédaction Infomédiaire