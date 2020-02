La Fondation OCP organise, en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le premier workshop des Ecoles Parrainées qui se tient à Marrakech du 7 au 8 février 2020. Cet évènement se veut l’occasion de dresser le bilan à mi-parcours concernant la première phase de ce programme et de lancer la réflexion autour de la thématique de l’innovation pédagogique.

Cette dernière sera adressée à travers des leviers tels que :

– le retour d’expérience autour du projet d’établissement et ses modes d’opérationnalisation pour un renforcement de la performance de l’école ;

– les dispositifs d’enrichissement et de soutien pédagogiques dans une optique de consolidation des apprentissages ;

– ou encore l’usage du digital comme approche innovante. Le programme des Ecoles parrainées est le fruit d’un partenariat stratégique entre la Fondation OCP et le Département de l’Education Nationale qui s’est traduit par le parrainage d’établissements d’enseignement public en 2016. L’objectif de ce partenariat étant d’améliorer les conditions de scolarité des élèves et leur développement selon une démarche intégratrice qui tient compte de l’environnement de l’école et des besoins des parties prenantes.

A ce jour, le programme a pu accompagner plus de 15.600 élèves au niveau de 31 établissements, parrainés dans 5 provinces (Benguérir, El Jadida, Khouribga, Safi et Youssoufia), l’ambition étant de passer à 60 écoles d’ici fin 2020. Le modèle des écoles parrainées est un dispositif pilote qui vient en soutien au système éducatif public en mettant à disposition des pratiques et des moyens matériels pour une éducation de qualité. Il prône une approche holistique qui met l’élève au centre de l’action éducative et qui agit tant sur le plan de la vie scolaire, que celui de l’accompagnement pédagogique, l’infrastructure, les équipements, l’environnement social et communautaire ou encore la gouvernance en vue de réunir les conditions nécessaires pour sa réussite.

Ce sont ainsi plus de 150 clubs d’animation scolaire qui ont vu le jour dans les établissements concernés, et plus de 200 enseignants qui ont bénéficié de programmes d’accompagnement pédagogique et communautaire. Chaque école parrainée permet à ses élèves de se développer et de révéler leurs talents et leur ingéniosité. Le programme permet de mettre à leur disposition un environnement scolaire qui facilite leur développement et éveille leur créativité. Il permet également de construire un programme d’accompagnement pédagogique qui prend en considération les besoins, aspirations et talents de chaque élève. Il vise enfin à impliquer les différentes parties prenantes dans la réussite du modèle.

Ainsi, ce programme pilote ambitionne de co-construire avec les parties prenantes de l’école une démarche et des outils d’appui à l’école publique et qui seront mis à profit de l’ensemble de l’écosystème de l’éducation et ce, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre 51.17 et de la vision stratégique 2015-2030 qui prônent une école équitable, de qualité et de la promotion de l’individu et de la société.