La Fondation Renault Maroc lance le bibliobus, une bibliothèque mobile qui se déplace dans les écoles publiques, mettant à la disposition d’établissements scolaires un programme pédagogique interactif autour de la lecture.

En partenariat avec la Fondation Hiba et l’association Al Jisr, le Bibliobus inaugure sa première édition à travers une tournée sur 10 écoles primaires publiques ainsi que 2 centres de proximités dans les régions d’Ain Sebâa, Sidi Moumen, Hay Mohammadi et Sidi Bernoussi.

Ce projet a pour objectif de rapprocher le jeune public de la culture à travers la lecture, le cinéma et les différentes formes d’expression artistiques. Le Bibliobus s’arrête 1 semaine par école et propose aux écoliers des ateliers de lecture, de théâtre, d’art-plastique et de projection de films éducatifs. Le Bibliobus clôture son passage par un don d’une centaine de livres, de différents niveaux en arabe et en français, dans chacune des écoles dans le but d’alimenter la bibliothèque scolaire.

Parce que l’éducation est une priorité, la Fondation Renault Maroc a fait don à la Fondation Hiba d’un Renault Master qui a été transformé pour accueillir l’ensemble des aménagements nécessaires à une bibliothèque mobile. Entièrement pris en charge par la Fondation Renault Maroc, le Bibliobus est non seulement une invitation à la lecture mais aussi un espace d’échange convivial et ludique entre les écoliers et les animateurs. L’association Al Jisr et la Fondation Hiba ont construit un programme pédagogique au concept innovant et riche en contenu.

Au-delà de son objectif premier, le Bibliobus vise également à fédérer les différentes parties prenantes dans le domaine éducatif : les associations des parents d’élèves ainsi que les professeurs, de manière à les impliquer dans le contenu et les actions pédagogiques de ce projet et pérenniser ainsi cette démarche parascolaire.

Plus que jamais, la Fondation Renault Maroc a fait de la lutte contre l’abandon scolaire une cause importante pour laquelle elle s’engage. Le Bibliobus est un des projets de la Fondation qui permet de rendre plus attractif l’apprentissage et peut se révéler être un facteur supplémentaire pour encourager la rétention scolaire. La Fondation croit profondément dans l’organisation des activités parascolaires pour induire une vision nouvelle de l’école, susciter la curiosité des jeunes et construire des souvenirs à partager par la suite.