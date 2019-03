Le ministère de la Communication et de la Culture organise le 28 mars 2019 à Rabat, avec l’appui de l’Union européenne au Maroc, la présentation du guide pour lutter contre les stéréotypes sexistes dans les médias au Maroc.

La cérémonie de présentation du guide pour lutter contre les stéréotypes sexistes dans les médias au Maroc sera co-présidée par le M. Mohamed LAAREJ, Ministre de la Culture et de la Communication et par Mme Claudia WIEDEY Ambassadeur de l’Union européenne au Maroc.

La promotion de l’équité et l’égalité étant au cœur du partenariat entre le Maroc et l’Union Européenne, pour une société juste et démocratique, ce guide a été élaboré dans le cadre du Programme d’appui au Programme Gouvernemental pour l’Egalité, financé par l’UE et coordonné par (ou en partenariat avec) le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social.

Ce travail a pour objectif de promouvoir une image équilibrée de la femme dans les médias, en soutenant la lutte contre les stéréotypes sexistes.

L’élaboration fait suite à la création de l’Observatoire National de l’Image de la Femme dans les Médias (l’ONIFM) et à la révision du cadre légal régissant le secteur de la communication. Elle vise à accompagner les professionnel(le)s du secteur médiatique dans l’appropriation et la mise en œuvre des nouvelles dispositions introduites dans l’arsenal législatif marocain touchant la communication notamment audiovisuelle, en harmonie avec la constitution nationale et les Conventions et Traités internationaux ratifiés par le Maroc

Les représentant.e.s des institutions publiques, du secteur des médias, des partenaires techniques et financiers et du tissu associatif ainsi que les observateurs des médias prennent part à cette activité.

L’Union européenne a appuyé le Plan gouvernemental pour l’Egalité dans sa phase I ainsi que la phase II, à travers le programme Moussawat. Moussawat promeut la culture d’égalité à travers la mise en place de mécanismes opérationnels de suivi de la place des femmes dans les médias et la lutte contre les stéréotypes, à travers le monitoring de la HACA, et par l’opérationnalisation de l’Autorité pour la Parité et la Lutte contre toutes les formes de Discrimination .