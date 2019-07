Dans le cadre de la célébration de son 60ème anniversaire, Bank Al-Maghrib et ‘‘Econometric Society’’ organisent l’édition 2019 du Congrès Africain d’Econometric Society. Fondée en 1930 par Ragnar Frisch, premier lauréat du prix Nobel d’économie, ‘‘Econometric Society’’ figure parmi les institutions les plus prestigieuses dans le domaine de l’économie.

L’objectif de cette manifestation est de créer un espace d’échange et de débat constructif pour faire avancer la théorie économique en lien avec les statistiques et les mathématiques. Cette édition connaîtra la participation de hauts responsables représentant des institutions nationales et internationales, le milieu académique et le secteur privé.

Le programme de la rencontre comprend des sessions plénières animées par des conférenciers de haut niveau dont notamment le lauréat du prix Nobel d’économie en 2011, Professeur Christopher Sims.