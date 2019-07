Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé, jeudi, un arrangement de trois ans en faveur de la République du Congo au titre de la facilité élargie de crédit d’un montant de 448,6 millions de dollars, indique l’institution de Bretton Woods.

Aux termes de cet accord, le Fonds monétaire s’engage à accompagner le programme des réformes économiques et financières du Congo et à l’aider à rétablir ses équilibres macroéconomiques et à viabiliser sa dette, souligne le document.

A cet égard, le conseil d’administration du FMI a autorisé le déblocage immédiat de 44,9 millions de dollars au profit de la République du Congo.

Selon l’agence d’information d’Afrique centrale (ADIAC), le Fonds va appuyer les efforts des autorités congolaises dans la restauration des équilibres budgétaires, la reconstruction des réserves régionales, ainsi que l’appui aux couches sociales les plus vulnérables.

De même, il va aider le gouvernement congolais à réaliser une croissance inclusive, améliorer la gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques.

Le FMI et la République du Congo se sont mis d’accord au terme de deux ans de difficiles négociations.