Plus de 2 800 bourses ont été attribuées aux établissements d’enseignement supérieur marocains depuis 2014 dans le cadre du programme Erasmus+ de l’Union européenne (UE), à raison de la moitié pour les étudiants et l’autre moitié pour les professeurs et personnel administratif, indique un communiqué de la Coordination du bureau national de ce programme au Maroc.

Pour rappel, le volet Enseignement supérieur du programme Erasmus+ propose quatre actions pour lesquelles les établissements d’enseignement supérieur marocains sont éligibles, à savoir la mobilité internationale de crédit, Erasmus Mundus Joint Master Degree, les projets de Capacity building et l’action Jean Monnet, selon la même source.

Le programme Erasmus+ accompagne les étudiants marocains dans leurs premiers pas à l’international : apprentissage de systèmes d’enseignement différents, pratique des langues étrangères, découverte de nouvelles cultures ou encore ouverture aux autres.