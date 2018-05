Infomédiaire Maroc – Selon la Secrétaire d’Etat chargée du commerce extérieur, Rkia Derham, qui s’exprimait hier à Tanger lors des 1ères Assises régionales du commerce intérieur, le commerce constitue l’un des piliers fondamentaux de l’économie nationale, eu égard à sa position en tant que 2ème employeur avec une part de 13,8% de la population active, 3ème contributeur au PIB (8%) et créateur de valeur ajoutée (80 milliards de dirhams).

Derham a ajouté que le gouvernement ne ménage aucun effort pour soutenir les chambres de commerce, d’industrie et de services au niveau du Royaume et adhérer à leur processus de réforme. Dans ce cadre, la Secrétaire d’Etat a mis en avant le plan de développement des chambres et l’octroi d’une subvention consacrée à la réalisation des projets structurels, à la modernisation du secteur de proximité et à la mise en oeuvre de la stratégie d’organisation du commerce ambulant et de soutien au programme de couverture sociale au profit des commerçants indépendants, et du plan d’orientation de formation dans les métiers de commerce.

Rédaction Infomédiaire