Le Roi Mohammed VI a reçu, récemment au Palais Royal de Tétouan, Abdellatif Jouahri, Wali Bank Al-Maghrib, qui a présenté au Souverain le rapport annuel de la Banque Centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l’exercice 2019.

Dans son allocution devant le Roi, Jouahri a indiqué que, pâtissant d’un environnement externe globalement défavorable et de mauvaises conditions climatiques, la croissance de l’économie nationale a décéléré à 2,5 pc, notant toutefois que le taux de chômage a reculé à 9,2 pc, suite à la création d’un nombre important d’emplois dans le secteur des services.

Au niveau des équilibres macroéconomiques, Wali Bank Al-Maghrib a précisé que le déficit budgétaire s’est accentué à 4,1 pc du PIB, et que le déficit du compte courant s’est atténué à 4,1 pc. Les afflux d’investissements directs étrangers ont atteint 33,5 milliards de dirhams et les avoirs officiels de réserves se sont établis à un niveau équivalent à 6 mois et 8 jours d’importations, a-t-il ajouté… Plus de détails