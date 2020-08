Trois avions Canadairs des Forces armées royales (FAR), sept camions-citernes de la Protection civile et trois véhicules d’intervention des services des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification ont été mobilisés pour venir à bout du feu qui s’est déclenché dans une zone difficile d’accès, avec des conditions climatiques marquées par la hausse des températures et les vents récurrents.