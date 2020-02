Selon une analyse publiée par le think tank britannique Oxford Business Group, un certain nombre de secteurs économiques parmi les plus importants au Maroc ont connu une expansion en 2019.

Le tourisme, par exemple, a enregistré une croissance de 4,5% selon le budget de l’Etat, et le World Travel & Tourism Council (Conseil Mondial du Voyage et du Tourisme, WTTC) prévoit pour le secteur une croissance annuelle de 3,8% jusqu’en 2028.



Le secteur des énergies renouvelables a également fait preuve de dynamisme. De nouveaux projets, tels que la construction de la centrale solaire hybride de Noor Midelt, d’une capacité de 800 MW, et celle du parc éolien de Boudjour, d’une capacité de 850 MW – tous deux commandés en 2019 – ont contribué à l’essor du secteur. Ces projets s’inscrivent dans le droit fil de la Stratégie Energétique Nationale, lancée en 2009, qui vise à porter la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique à 52% d’ici 2030, l’un des objectifs les plus ambitieux de la région MENA en la matière.



Les efforts déployés pour promouvoir les investissements industriels ont eux aussi porté leurs fruits, en particulier dans le secteur automobile. Les capacités de production de l’usine PSA de Kénitra, qui a ouvert ses portes en juin 2019, vont être étendues à partir de mi-2020, pour atteindre à terme 200 000 véhicules par an. Cette hausse devrait avoir des répercussions positives sur l’économie plus largement, étant donné que 60% des pièces automobiles utilisées sont produites au Maroc.



Le nouveau port Tanger Med 2, situé lui aussi dans le nord du pays, facilitera l’exportation des voitures fabriquées au Maroc, reliant ce dernier à l’Europe, son principal partenaire commercial, ainsi qu’à des pays de l’autre côté de l’Atlantique. Inaugurées en juin 2019, les nouvelles installations portuaires, qui ont nécessité un investissement de 800 millions de dollars, constituent une extension du port Tanger Med, ajoutant une capacité de traitement supplémentaire de plus de 3 millions de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds) au complexe et faisant de celui-ci le plus grand port à conteneurs de la Méditerranée.



De manière plus générale, les efforts déployés par le Maroc pour attirer des investissements directs étrangers (IDE) ont contribué à soutenir un ensemble de secteurs. En 2019, le pays était la troisième destination des IDE en Afrique, selon le cabinet de conseil international EY