Infomédiaire Maroc – Les travaux de la 4ème édition des Assises nationales de l’économie sociale et solidaire se sont ouverts, mercredi à Skhirat, sous le thème « Nouvelle stratégie de l’économie sociale et solidaire, un défi futur pour un développement économique territorial durable », à l’initiative du ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale.

La session inaugurale de ces Assises, organisées sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, est présidée par le Chef de gouvernement, Saâd Dine El Otmani, en présence notamment du ministre Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, Mohamed Sajid et de la secrétaire d’Etat chargée de l’Artisanat et de l’économie sociale, Jamila El Moussali.

Cette édition, qui s’inscrit dans le cadre d’un ambitieux programme gouvernemental visant a doter le secteur de l’économie sociale d’une politique publique concerte e et inclusive, offre une occasion idoine, pour le ministère, de présenter et de partager avec ses partenaires les résultats de l’étude commandite e pour l’élaboration d’une stratégie nationale de l’économie sociale et solidaire.