Infomédiaire Maroc – Le président américain Donald Trump a ordonné mardi la création d’une unité de « commandement spatiale » (US Space Command), dans la perspective de créer à terme une Force spatiale américaine. Dans un mémorandum exécutif destiné au ministre de la Défense James Mattis, le président américain a ordonné « l’établissement, conformément à la loi des Etats-Unis, d’une unité de commandement américaine spatiale », ainsi que la recommandation d’officiers devant être nommés par le président et confirmés par le Sénat pour occuper les fonctions de Commandant et de Commandant-adjoint de ladite unité.

Le Vice-président américain Mike Pense, qui s’exprimait à partir du Centre spatial Kennedy en Floride où l’unité de commandement sera basée, a expliqué que cette nouvelle unité sera composée de troupes issues de toutes les branches militaires, notant qu’elle sera chargée de faire face aux menaces croissantes contre les capacités spatiales américaines de la part de la Russie et de la Chine.

« Pendant des années, les nations étrangères ont développé des armes électroniques en vue de perturber, aveugler et désactiver les satellites », a affirmé Pence, faisant observer que « la Chine et la Russie essaient de stationner de nouvelles armes directement dans l’espace et, franchement, ces nouveaux défis exigent des réponses nouvelles et innovantes ».

Le Pentagon est sur le point de finaliser un projet de création d’une Force spatiale qui sera placée sous la tutelle de l’US Air Force, tout en jouissant d’une certaine autonomie, à l’instar du Corps des Marines et de la Navy américaine, rapportent, pour leur part, les médias US.