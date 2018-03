Infomédiaire Maroc – Le Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, Moulay Hafid Elalamy, a tenu hier, aux côtés des dirigeants du Groupe Renault, une conférence pour présenter le bilan d’étape de l’Ecosystème Renault au Maroc. Ainsi, le Groupe Renault s’approvisionne actuellement en pièces fabriquées à partir du Royaume pour ses usines marocaines et internationales, à hauteur de 1 milliard d’euros (MM€).

Le taux d’intégration locale du constructeur dépasse les 50% et l’Ecosystème formé par le Groupe Renault et ses fournisseurs a réalisé un investissement de 815 millions d’euros qui a permis la création de près de 14 000 emplois directs et indirects dans le Royaume.

A noter que l’Ecosystème ambitionne, à horizon 2023, de créer 50 000 emplois directs et indirects, permanents, qualifiés, de générer un chiffre d’affaires additionnel de 1,5 MM€ par an, issu des achats de pièces fabriquées localement et de porter le taux d’intégration locale à 65%.

