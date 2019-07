Un mémorandum d’entente portant sur la création d’un écosystème dédié au sourcing de pièces et composants pour les produits électroménagers a été conclu, mardi à Rabat, entre le ministère de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique et le groupe BSH Hausegeräte GmbH. Signé par le ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy, et le Directeur de la technologie et des opérations de BSH Electrodomésticos España, José Juste, l’accord vise la création d’un écosystème BSH qui, à l’instar des écosystèmes de sourcing structurés avec des locomotives comme Renault, le Groupe PSA et Boeing, est un programme industriel intégré et conçu dans le but d’accroître la base de production des fournisseurs de BSH au Maroc. Les pièces et composants seront destinés aux usines d’assemblage du groupe en Europe, a indiqué à cette occasion Elalamy, ajoutant que l’écosystème BSH doit permettre la création de 2 000 emplois et l’atteinte de recettes d’exportations de 150 millions d’euros (M€), en mobilisant 15 fournisseurs à l’horizon 2023 et des investissements de l’ordre de 25 M€.