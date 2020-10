L’attaquant Edinson Cavani a été exclu de la liste des joueurs convoqués, vendredi, par l’entraîneur uruguayen, Óscar Washington Tabárez, pour les matchs de la Celeste contre le Chili et l’Équateur dans le cadre des éliminatoires sud-américaines de la Coupe du monde Qatar 2022.



L’attaquant, sans équipe depuis la fin de son contrat avec le PSG en juin dernier, s’entraîne seul depuis plus de trois mois.



Pour cette raison, la décision finale de Tabárez a été d’exclure le joueur de 33 ans et d’opter pour Luis Suárez, Jonathan Rodríguez, Maxi Gómez, Cristhian Stuani et Darwin Núñez comme options pour former son attaque.



Au début des tours de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022, l’Uruguay affrontera le Chili le 8 octobre au stade Centenario et se rendra en Équateur pour y affronter la sélection locale au stade Rodrigo Paz Delgado.