L’attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, a été testé positif au coronavirus, a annoncé ce vendredi soir le club anglais.



L’attaquant présente quelques symptômes légers du virus mais se sent globalement en bonne santé, a souligné le club champion d’Angleterre. Le joueur a été placé en quarantaine selon les protocoles sanitaires en vigueur en Premier League, soit dix jours, et manquera donc ce dimanche le prochain match des Reds, sur la pelouse d’Aston Villa. Mardi, le club avait annoncé que le nouveau milieu de terrain espagnol Thiago Alcantara était testé positif.



Dix joueurs ou membres de l’encadrement des 20 clubs de Premier League ont été testés positifs au Covid-19 la semaine dernière, soit le plus grand nombre de cas d’infections depuis que le programme de tests est devenu systématique, en mai dernier.