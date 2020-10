L’attaquant uruguayen, Edinson Cavani, a enfin rebondi à Manchester United signant un contrat d’un an, plus un an supplémentaire en option, a annoncé le club anglais dans un communiqué. Manchester United a recruté le joueur, qui arrive libre après la fin de son contrat en juin dernier, pour renforcer son attaque et palier la déception de Jadon Sancho, lui offrant un contrat d’une saison.

L’Uruguayen, qui affrontera son ancien club en Ligue des champions, va devoir s’adapter à l’exigeante Premier League après ses grands passages en Serie A (2007-2013) et la Ligue 1 (2013-2020) et surtout apporter son expérience pour les mancuniens.