‘‘L’avenir de l’Europe est au Sud’’ est l’intitulé du dernier ouvrage de l’ancien ambassadeur et ex-secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée (UpM), Fathallah Sijilmassi présenté, ce jeudi à Bruxelles, dans le cadre de ses activités académiques. Cet ouvrage est édité en collaboration avec le prestigieux think tank Center for European Policy Studies (CEPS) et l’association euro-méditerranéenne des Économistes (EMEA).

Il s’agit d’une contribution à l’analyse des nouveaux paramètres dans lesquels évoluent aujourd’hui les relations euro-méditerranéennes en tenant compte des évolutions observées au sein de l’Union Européenne, de la région méditerranéenne, de l’Afrique et, d’une manière plus générale, du monde.