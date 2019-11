Le Professeur El Medlaoui et le Centre de la promotion de la darija annoncent la sortie de la ‘‘grammaire de la darija’’ rédigée en arabe marocain.

L’ouvrage est une étude linguistique descriptive de l’arabe marocain qu’emploient, de plus en plus, les intellectuels marocains, les hommes politiques et les universitaires dans les débats publics et les amphis des facultés.

L’auteur considère que ce registre jette des ponts entre la darija, telle qu’elle est utilisée localement, et l’arabe standard ‘‘fusHa’’. Une revendication ancienne et récurrente qui ambitionne d’élever le niveau de la darija et de simplifier la ‘‘fusHa’’. L’impact de ce rapprochement permettrait de dépasser le problème de la dualité des variétés de la langue arabe, qu’on appelle diglossie.