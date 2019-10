La Banque mondiale (BM) va allouer une enveloppe de 500 millions de dollars pour le financement d’un programme d’appui au secteur de l’éducation au Maroc, qui sera lancé officiellement le 10 octobre.

Selon des données dévoilées lors d’une conférence, tenue à Rabat, par la BM et le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce programme, conçu en appui à l’objectif d’amélioration des résultats éducatifs pour tous, bénéficiera d’un financement de l’institution financière internationale de 500 millions de dollars sous la forme d’un prêt-programme pour les résultats, en vertu duquel le décaissement des fonds est conditionné à l’atteinte de résultats clés.

Cette opération s’inscrit dans la continuité de la vision stratégique du gouvernement et vise à favoriser un changement d’approche au profit de principes de gouvernance axés sur les résultats et non plus sur les ressources, dans le but d’améliorer l’apprentissage en classe.