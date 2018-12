Infomediaire Maroc – La Fondation Abdelkader Bensalah est convaincue que le développement socioéconomique repose d’abord sur l’aptitude de la société marocaine à mobiliser et catalyser les efforts pour outiller sa jeunesse en compétences et opportunités, renforcer ses capacités et faciliter son intégration sociale, contribuant ainsi à la création de valeur pour tous.

En droite ligne avec ces convictions, la Fondation Abdelkader Bensalah s’est associée à la Fondation Marocaine de l’Etudiant pour concrétiser la mise en place du Programme de Bourses d’Excellence Abdelkader Bensalah. Ce programme complet offre, à des jeunes bacheliers particulièrement excellents académiquement mais issus de conditions sociales désavantagées, un soutien financier et un dispositif d’accompagnement et de renforcement des compétences.

« Ce Programme ambitionne de contribuer à faire fonctionner l’ascenseur social pour nos jeunes qui portent en eux l’énergie et le potentiel qui, nous l’espérons, fera du Maroc, une société meilleure », affirme Mme Latifa Bensalah, Présidente de la Fondation Abdelkader Bensalah.

« Lorsque nous avons conçu ce programme de bourses avec la Fondation Abdelkader Bensalah, ce que nous avons particulièrement apprécié c’est leur sensibilité à la recherche d’impact social. Par expérience, nous savons que ce sont les partenariats les plus durables et les plus bénéfiques pour la société », indique Hamid Ben Elafdil, Président de la FME.

Ce programme de bourses comprend également un dispositif de coaching et de formation à l’entrepreneuriat social afin de sensibiliser ces jeunes aux opportunités offertes par le secteur social et contribuer à créer, par une démarche entrepreneuriale, des solutions innovantes qui répondraient mieux et durablement aux déficits sociaux que connait le Maroc et dont souffrent particulièrement les catégories les plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes et les séniors.

Pour cette première promotion, la Bourse d’Excellence a ciblé les jeunes bacheliers de la région de l’Oriental. Sur près de 200 candidatures reçues par la FME dans cette région, 22 candidats ont été présélectionnés sur dossier et 5 ont été retenus à la suite d’un entretien de sélection, pendant lequel ils se sont démarqués par leur motivation et leur détermination.

Rédaction Infomediaire.