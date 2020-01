Le programme Tamkeen Initiative du Centre Marocain pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat Social (CMIES) se renforce avec la signature d’un nouveau partenariat stratégique avec la Fondation Abdelkader Bensalah. Les objectifs du programme Tamkeen Initiative s’inscrivent parmi les missions de la Fondation en faveur des projets qui visent un impact social dans le domaine de l’éducation dans toutes les régions du Maroc et plus particulièrement les zones rurales.

Dans cet esprit, ce partenariat aura pour but d’accélérer le développement du programme Tamkeen Initiative et d’accompagner ses actions dans la transformation des lycées en Hub d’Innovation sociale dans toutes les régions du Maroc.

Dans le cadre de ce partenariat, le programme Tamkeen Initiative aura pour objectif de former 1400 lycéens de 20 villes ou communes à la création de projets à fort impact social à travers l’innovation sociale et de développer 140 projets sociaux dans le domaine de l’éducation à l’aide de 280 enseignants qui seront formés pour accompagner ces jeunes lycéens.

Parents d’élèves, cadres administratifs et associations locales partenaires seront formés et impliqués afin d’atteindre ces objectifs.