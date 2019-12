Le quatrième Rapport mondial de l’UNESCO sur l’apprentissage et l’éducation des adultes (GRALE 4) a mis en lumière les progrès réalisés par le Maroc pour améliorer l’accès à l’apprentissage et l’éducation des adultes (AEA). Le pays a été particulièrement salué pour avoir accomplis des progrès notables dans l’amélioration de l’accès des femmes à l’apprentissage et à l’éducation des adultes, et pour avoir accordé la priorité aux programmes d’alphabétisation des femmes axés sur le développement des compétences socioéconomiques.

Le rapport établit que la participation inégale des femmes à l’apprentissage et à l’éducation des adultes implique des coûts économiques et sociaux. On estime, par exemple, que si les femmes des Émirats arabes unis et de l’Égypte comptaient parmi la population active dans la même mesure que les hommes, le PIB de ces pays augmenterait d’environ 12 % et 34 %, respectivement.

Le rapport signale également que les conseils régionaux du Maroc financent les programmes d’alphabétisation territoriaux dans leurs plans de développement. Dans une déclaration au parlement, le gouvernement du Maroc s’est engagé à fournir le soutien nécessaire à l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme (ANLCA) afin qu’elle améliore le taux d’alphabétisme dans le pays.

L’éducation des adultes est essentielle au développement durable et à la croissance économique. Toutefois, dans près d’un tiers des pays, moins de cinq pour cent des adultes âgés de 15 ans et plus participent à des programmes d’éducation et d’apprentissage. Les groupes défavorisés, en particulier, sont souvent privés de leur droit à l’éducation. Selon le rapport, les adultes en situation de handicap, les séniors, les réfugiés, les migrants et les groupes minoritaires figurent parmi les perdants.

Dans son ensemble, le GRALE insiste sur la nécessité d’un changement majeur dans la participation à l’éducation des adultes pour atteindre les Objectifs de développement durable d’ici 2030.

Le rapport appelle à un changement radical d’approche, étayé par des investissements adéquats, et qui garantisse que chacun ait la possibilité d’accéder à l’apprentissage et à l’éducation des adultes et de tirer profit de ses bénéfices, et que l’AEA puisse contribuer pleinement au Programme de développement durable à l’horizon 2030

Les conclusions du rapport mondial s’appuient sur les données communiquées par 159 pays.

Pour atteindre l’objectif 4 de développement durable et les autres ODD d’ici 2030, le Rapport mondial sur l’apprentissage et l’éducation des adultes émet les six recommandations suivantes :

1. des données plus solides, en particulier pour les pays à faible revenu et les groupes marginalisés ou vulnérables, tels que les migrants et les réfugiés ;

2. des investissements accrus dans l’apprentissage et l’éducation des adultes, de la part des gouvernements, des employeurs et des particuliers ;

3. respect par les pays donateurs de leurs obligations d’aide aux pays en développement et réorientation de leur financement de l’éducation pour soutenir tant l’éducation des adultes que celle des enfants ;

4. poursuite de la recherche sur les bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les groupes vulnérables et exclus ;

5. reconnaissance du fait que l’investissement dans l’apprentissage et l’éducation des adultes procure des avantages sociaux, civiques et économiques ;

6. approche intégrée, intersectorielle et interministérielle de la gouvernance pour permettre aux États membres de tirer le meilleur parti possible des bénéfices de l’éducation des adultes, avec des ressources allouées en conséquence