Le prix de la société civile a été remis, mercredi soir, aux lauréats de la troisième édition de cette distinction pour leurs contributions et leurs initiatives innovantes au titre de l’année 2019.



Les trois catégories du prix à savoir les associations et organisations locales, les ONG nationales et les personnalités civiles ont été remis lors d’une cérémonie marquée par la présence de membres du gouvernement, d’acteurs associatifs et d’autres personnalités.



Dans la première catégorie, le premier prix a été décerné à l’association Tafitouit Ait Yacoub pour le développement et la solidarité (Beni Mellal) pour ses efforts en matière de transport scolaire en milieu rural, alors que le deuxième prix est revenu in ex-aequo à l’association de développement social et culturel du Douar Ouled Yahia à Marrakech et l’association des personnes handicapées de Zagora.



Pour la catégorie des associations et ONG nationales, le premier prix a été octroyé à l’association Bayti pour enfants en situation difficile, tandis que le jury a décidé de ne pas attribuer le deuxième prix.



Dans la catégorie des personnalités, ont été primées Fatima Zahra Zaha et Milouda Chafiq qui s’activent dans le domaine associatif, récompensées pour leur action notamment en matière de lutte contre l’analphabétisme, contre le violence à l’égard des femmes et de promotion de la situation de la femme.



Le jury composé de membres reconnus par leur contribution scientifique et leur action dans les domaines associatif et des droits de l’homme a décidé de ne pas accorder le prix de la catégorie associations et organisations des Marocains résidant à l’étranger sachant qu’une seule association a présenté sa candidature.