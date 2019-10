Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté le projet de décret relatif à la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission nationale du suivi et de l’accompagnement de la réforme du système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique.

Le projet de décret, qui vient en application des dispositions de l’article 57 de la loi-cadre relative au système de l’éducation et de la formation, a été présenté par le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

En vertu de ce texte, la commission se charge de définir les mesures nécessaires à prendre pour appliquer la loi-cadre n°51.17 relative au système de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique et d’assurer le suivi de l’élaboration des textes législatifs et réglementaires stipulés dans ladite loi.

La Commission est également chargée de proposer toute mesure garantissant la convergence des politiques et des programmes sectoriels dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, ainsi que d’examiner la conformité de ces politiques et programmes aux choix stratégiques de cette réforme.

Elle est également investie de la mission du suivi de la réalisation des objectifs énoncés dans la loi-cadre dans les délais impartis. Ce nouveau texte attribue la présidence de la Commission au Chef du Gouvernement, en définit la composition et les modalités de tenue des réunions de la Commission nationale et d’arrêt de l’ordre du jour.