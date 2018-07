Infomédiaire Maroc – Sana Education, pôle éducation du Groupe Saham, poursuit sa stratégie de développement et ouvre à la prochaine rentrée scolaire 2018-2019 un nouvel établissement : Sana Val d’Anfa. Sana Val d’Anfa est un établissement de la filière ‘‘trilingue d’excellence’’ de Sana Education, proposant un cursus complet de la maternelle au baccalauréat. L’école permet à ses élèves de passer un Baccalauréat Marocain d’excellence avec option internationale (BIOF).

Soucieux de former des élèves à la fois fiers de leurs racines marocaines et ouverts sur le monde, l’établissement Sana Val d’Anfa se donne pour mission de former les adultes de demain, qui bénéficieront d’un bagage académique solide, conscients des enjeux de leur pays et du monde.

‘‘À l’école Sana Val d’Anfa, nous formons nos élèves à devenir des adultes responsables et équilibrés, en leur inculquant des valeurs humaines et universelles. Nous sommes pleinement conscients du rôle citoyen de l’école, et nous nous engageons à faire naître chez nos élèves l’envie d’entreprendre et de contribuer à bâtir un monde meilleur demain’’, explique Didier Montant, Directeur Pédagogique de Sana Education.

Le projet pédagogique de Sana Val d’Anfa s’appuie sur 3 piliers stratégiques, qui nourrissent la vision du réseau Sana Education :

• Enseigner 3 langues dès la maternelle et favoriser le multilinguisme (français, arabe, anglais). L’enseignement de l’anglais donne accès au programme international et certifiant de Cambridge.

• Adopter une approche basée sur l’accompagnement différencié et l’évaluation positive, afin de valoriser les progrès de chaque élève, et développer son plein potentiel.

• Favoriser un esprit créatif et entrepreneurial, propice à l’audace et à la prise d’initiative. Des enseignants formés à l’excellence

Pour donner vie à son projet pédagogique, Sana Val d’Anfa a investi en priorité dans le capital humain.

Tout le soin a été accordé au recrutement et à la formation des équipes pédagogiques, garantissant un niveau de qualification élevé et une parfaite assimilation du projet.

Dès 2017, le réseau Sana Education a conçu et mis en place un programme de formation d’excellence de ses enseignants : Sana Teaching Academy. Ce programme s’appuie sur des formateurs internationaux de renom, et permet aux enseignants d’être à la pointe des pratiques éducatives (compétences pédagogiques, humaines, digitales…).

L’établissement Sana Val d’Anfa a bénéficié d’une rénovation complète de ses bâtiments, ainsi que d’importants investissements informatiques afin d’offrir un environnement optimal aux apprenants.

A la rentrée 2018, Sana Val d’Anfa offrira à ses élèves un cadre d’apprentissage serein, sécurisé, et doté de belles infrastructures (médiathèque, espace d’arts plastiques, terrains omnisports…).

Les inscriptions sont ouvertes pour les niveaux Maternelle et Primaire et le formulaire à renseigner est disponible sur le site web www.sanavaldanfa.ma.

Sana Val d’Anfa propose un cursus scolaire de qualité à des tarifs étudiés. Les frais de scolarité sont fixés à 2 000 dirhams (DH) par mois pour la maternelle, et 2 500 DH par mois pour le primaire.

Rédaction Infomédiaire