Infomédiaire Maroc – Les services algériens embrigadent des centaines d’informaticiens pour infiltrer les comptes des Marocains sur tweeter, Facebook… dans une tentative malveillante de discréditer des personnalités marocaines et créer la ‘‘fitna’’ dans l’opinion publique marocaine, rapporte Le 360 qui cite Cheikh Fizazi.

Ce dernier pointe nommément la Direction de la documentation et de la sécurité extérieure algérienne (DDSE), accusée d’embrigader en tout et pour tout 500 informaticiens pour infiltrer des milliers de pages d’activistes marocains, ainsi que 5 000 autres chargés de poster des commentaires séditieux et colporter des rumeurs tendancieuses envers le royaume du Maroc.

Le régime algérien ne lésine sur aucun moyen pour parvenir à cette fin diabolique, sachant que la fameuse DDSE bénéficie à elle seule d’un budget annuel de… 3 milliards de dollars, indique la même source, ajoutant que ce mastodonte du puissant renseignement algérien tente misérablement de surfer sur les revendications d’une catégorie des Marocains, sociales et de surcroît légitimes, en les détournant de leur noble finalité et leur donnant un relent politicien.

‘‘Cette campagne algérienne grandeur nature menée sur la centrifugeuse des réseaux sociaux porte ainsi la signature des dignes héritiers des méthodes du défunt KGB soviétique, tristement célèbre pour sa maîtrise des techniques de manipulation de l’information, et l’intox. Plusieurs rumeurs insidieuses sont en effet parties de sites financés par la fameuse DDSE, et qui n’ont épargné même pas la plus haute autorité du royaume, dans une tentative mesquine de porter préjudice aux fondamentaux sacrés du Royaume, et ses intérêts supérieurs’’.

Et face à cette campagne haineuse, Cheikh Fizazi appelle à la vigilance. ‘‘Une vigilance accrue pour mettre en échec les calculs pernicieux d’un voisin résolument hostile’’.

Rédaction Infomédiaire