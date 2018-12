Infomédiaire Maroc – Une délégation du secrétariat d’Etat chargé de la formation professionnelle prend part du 3 au 5 décembre à Bruxelles à la réunion mondiale sur l’éducation « global meeting 2030 Éducation », initiée par l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Conduite par le secrétaire d’État chargé de la Formation professionnelle, Mohamed El Gherrass, la délégation marocaine comprend le directeur de la coopération et du partenariat et le directeur de la stratégie, des statistiques et de la planification au ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

La réunion offre l’occasion de mettre en valeur les progrès dans la réalisation des engagements mondiaux en matière d’éducation énoncés dans l’Agenda « Education 2030 », d’évaluer les politiques, les stratégies et les défis dans le domaine de l’éducation, indique le secrétariat d’État dans un communiqué. Il s’agit d’une étape importante dans l’élaboration de la plateforme relative au forum politique de haut niveau 2019, s’inscrivant dans le cadre de l’Agenda 2030 pour le développement durable.

Cette édition accueillera environ 300 participants du monde entier représentant des organisations régionales et internationales, des établissements universitaires, de la société civile, du secteur privé et des organisations de jeunesse et des étudiants.

Au menu de cette rencontre figurent de nombreux ateliers et des réunions ministérielles qui traitent de questions liées à l’éducation, mais aussi des moyens susceptibles de relever les défis entravant la réalisation des objectifs envisagés dans l’agenda 2030 pour le développement durable.

Rédaction Infomédiaire