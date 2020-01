Selon un communiqué conjoint du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du British Council et de l’ambassade britannique au Maroc, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi, a pris part, ce lundi, au Forum mondial de l’éducation (FME) à Londres, durant lequel il sera le premier ministre de l’Éducation du Maghreb à prendre la parole et partagera la feuille de route du secteur de l’Éducation au Maroc, lors d’un débat sur les solutions à long terme pour lutter contre la pauvreté de l’apprentissage.

Ce plus grand rassemblement annuel de ministres de l’éducation et des compétences au monde, placé cette année sous le thème “Une génération – qu’est-ce qu’il faut pour transformer l’éducation ?”, connait la participation de dirigeants d’organisations internationales, dont l’UNESCO, la Banque Mondiale, l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) et le British Council, et de plus de 124 ministres de l’Éducation à travers le monde entier, souligne le communiqué.