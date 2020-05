‘‘Tous les niveaux d’enseignement, y compris l’enseignement supérieur et la formation professionnelle, reprendront les cours en présentiel à partir de septembre prochain. Les dates des examens seront annoncées prochainement pour l’enseignement supérieur et la formation professionnelle. Le ministère dispose aujourd’hui d’un certain nombre de scénarios pour la fin de l’année scolaire et la réussite des examens, qui tiendront compte, en coordination avec les ministères de la Santé et de l’Intérieur, de la situation épidémiologique liée à la propagation du Covid-19’’

Saaid Amzazi, Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique