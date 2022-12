Quatre conventions de partenariat ont été signées, mercredi à Rabat, dans le cadre du programme Nafida 2 de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales Education-Formation, visant à améliorer les services rendus à ses adhérents.

Ces conventions, signées par le président de la Fondation, Youssef El Bakkali, et les représentants de quatre distributeurs d’équipements informatiques, ont pour objet de mettre en place un deuxième canal permettant aux adhérents d’acquérir des ordinateurs à des prix préférentiels et subventionnés auprès des fournisseurs partenaires signataires.

Elles ont aussi pour objectifs de diversifier les canaux d’accès au programme Nafida 2 et d’alléger le coût d’achat des ordinateurs pour les adhérents. Pour ce faire, la Fondation verse directement la subvention aux fournisseurs, qui la déduiront du prix de vente. Ils visent également à favoriser la concurrence entre les fournisseurs au bénéfice de l’enrichissement de l’offre à des prix compétitifs.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, M. El Bakkali a mis en avant le caractère bénéfique de ces conventions pour les adhérents de la Fondation, soulignant que cette démarche a permis notamment d’actualiser la procédure pour que les adhérents bénéficient pleinement du programme Nafida 2.

Et d’ajouter que les adhérents auront droit à des avantages et réductions dès l’achat de leur matériel informatique subventionné par la Fondation auprès des partenaires signataires des conventions.

Grâce à ces conventions, les adhérents de la Fondation disposent, désormais, de deux options pour bénéficier de la subvention pour l’achat d’un ordinateur. La première option, opérationnelle depuis le 09 juin 2021, permet aux adhérents de recevoir la subvention pouvant atteindre 2.000 DH, après avoir acheté l’ordinateur auprès des fournisseurs de leur choix, et exerçant leur activité dans le secteur formel.

La deuxième option, qui sera opérationnelle dès le 21 décembre 2022, permettra aux adhérents d’acquérir leurs ordinateurs à des prix subventionnés par la Fondation à hauteur de 2.000 DH, et appliqués au moment de l’achat, auprès de l’un des points de vente relevant du réseau des quatre partenaires signataires.

De juin 2021 au 12 décembre 2022, plus de 30.200 adhérents ont bénéficié des subventions Nafida 2 dont le montant global s’élève à 59,5 millions de DH. S’agissant des abonnements à l’Internet et aux téléphones mobiles, plus de 118.000 demandes de réduction ont été enregistrées depuis le lancement du programme. Ces réductions représentent une valeur mensuelle d’environ 6 millions de DH.

Dans le cadre de son plan d’action 2018-2028, la Fondation a mis en place, depuis le 09 juin 2021, la 2ème édition du programme Nafida pour promouvoir l’accès de la famille de l’enseignement aux technologies de l’information et de la communication. Ce programme est destiné à tous les adhérents de la Fondation, actifs et retraités, relevant des secteurs de l’Éducation-Formation. Ainsi, l’adhérent bénéficie d’une subvention pouvant aller jusqu’à 2.000 dirhams en cas d’acquisition d’un ordinateur portable ou de bureau et d’une réduction de 25% sur les tarifs publics d’abonnement à la connexion internet haut débit (4G ou fibre optique) et à la téléphonie mobile.