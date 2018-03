Infomediaire Maroc – Le projet « Hadirat al Anwar » ainsi que la 1ère étape de la réalisation du contrat d’efficacité énergétique dans la Médina de Marrakech, lancée en janvier 2018, ont été présentés hier au siège du Conseil communal de Marrakech.

D’un investissement global de plus de 250 millions de dirhams, ce modèle de gestion énergétique de l’éclairage public vise une qualité de service très élevé avec une amélioration de la qualité de l’éclairement et le respect des normes d’éclairage, la réduction de la consommation d’énergie d’au moins 60% et le contrôle permanent et efficace de la consommation pour assurer les économies dans le temps.

Le choix Technologique devrait fournir un éclairage uniforme, permettre l’élimination du « facteur hémisphère supérieur » (FHS) et minimiser la consommation.

Rédaction Infomediaire.