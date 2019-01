Infomédiaire Maroc – Le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, dirigé par Abdelkader Amara, et l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE), dirigée par Said Mouline, ont signé une convention de partenariat destinée à définir les conditions de partenariat et les modalités d’intervention pour promouvoir l’intégration des mesures d’efficacité énergétique dans les projets, dont la maîtrise d’ouvrage déléguée est confiée à ce département.

Cette convention qui s’inscrit dans le cadre de la mise en place de la stratégie gouvernementale relative à la protection de l’environnement en faveur du développement durable, porte notamment sur l’assistance technique lors de l’élaboration ou la révision des guides et cahiers des prescriptions communes de bâtiment sur les volets architecture bioclimatique et énergie ainsi que la vulgarisation réglementaire et technique relative à l’efficacité énergétique à travers des formations selon les besoins, indique le ministère jeudi dans un communiqué.

Elle vise en outre la sensibilisation et la formation des cadres de la Direction des équipements publics sur la problématique de l’efficacité énergétique ainsi que la réalisation d’un guide sur la qualité environnementale dans la réalisation des équipements publics.

Rédaction Infomédiaire