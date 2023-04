La commission des services relevant de l’annexe d’El-Jadida au sein de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca-Settat collecte les doléances des propriétaires de cafés et restaurants d’El Jadida.

En effet, lors d’une récente réunion, avec les représentants de la Fédération nationale des associations des cafés et restaurants et des unités touristiques au Maroc, le focus a été fait sur la situation des secteurs des cafés et restaurants dans cette ville balnéaire et les problématiques auxquels ils font face.

Plusieurs recommandations ont été présentées à cette occasion pour permettre de dépasser ces difficultés, notamment l’application du principe d’égalité et la justice fiscale concernant la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les sociétés et les particuliers.

Les participants à cette réunion ont également appelé à la lutte contre l’octroi abusif des autorisations, le forcement des contrôles, la mise en place d’un règlement des secteurs des cafés et restaurants outre un cahier des charges propre au secteur et qui respecte les intérêts des petites et moyennes structures.