Le Fonds Monétaire International (FMI) ayant validé l’octroi d’une Ligne de Crédit Modulable (LCM) au Maroc, en mars dernier, le FMI revient sur les détails de l’opération dont le montant s’élève à 5 milliards de dollars.

Dans un document de 74 pages, le FMI explique que l’octroi de cette ligne au Maroc vise à accompagner le royaume dans la relance de son économie. Celle-ci ayant fait preuve d’une certaine résilience face aux retombés de la Pandémie sur la balance des paiements.

Le FMI indique que « le Maroc a des fondements solides, d’autant plus que ses les politiques de ses institutions ont grandement joué en sa faveur pour l’octroi de cette LCM. Celle-ci devrait l’aider à relever plusieurs challenges, notamment en ce qui concerne le déploiement et l’accélération de réformes dans un environnement marqué par la volatilité. Le royaume a fait preuve de résilience face aux récents chocs des 3 dernières années, et plus particulièrement depuis l’avènement de la Pandémie. Toutefois, malgré sa résilience, l’économie du pays demeure sujette aux risques externes, notamment le changement climatique ainsi que la volatilité du marché international. La LCM devrait donc servir de filet de secours, pour faire face à tout risque grave sur l’économie marocaine ».

Le document détaille en plus plusieurs scénarios, notamment la capacité du royaume à faire face aux risques financiers et économiques, indiquant que les politiques adoptées par les institutions du royaume, à ce jour, lui ont permis de faire face aux chocs, par rapport à d’autres économies dans la région.