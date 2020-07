Le vendredi 17 juillet 2020, à Casablanca, lors de leur Assemblée Générale Ordinaire (AGO), les membres du LEMM ont élu leur nouveau Bureau Exécutif qui se compose comme suit :

Président

Pfizer, représenté par son Directeur Général, AbdelAli BESRI

Vice-Présidents

Abbott, représenté par son Directeur Général, Rabie MRINI

GlaxoSmithkline, représenté par son Directeur Général, Noureddine AFOUAIZ

Merck Sharp & Dohme, représenté par son Directeur Général, Alain BARRY

Secrétaire Générale

Janssen, représenté par sa Directrice Générale, Myriem TAMIMY

Trésorier

Pierre Fabre, représenté par son Directeur Général, Pierre BEHNAM

Directrice exécutive

Fadela BENJELLOUN

« Je suis fier de reprendre le flambeau de notre association. Je m’inscris totalement dans la continuité du travail remarquable et exceptionnel effectué par l’équipe précédente pour accompagner l’essor de nos activités et soutenir le développement du secteur de la santé au Maroc.

Aujourd’hui, dans le contexte particulier que connait le monde, à cause du Covid 19, nos objectifs prioritaires qui sont de soutenir l’accès des patients marocains aux soins de santé, aux médicaments essentiels, innovants, aux vaccins, etc ; de promouvoir activement la Recherche Biomédicale, véritable opportunité pour le Royaume, deviennent encore plus légitimes. Cela bien sûr dans un environnement ou la qualité et l’éthique garantissent la sécurité du patient », affirme M. AbdelAli BESRI, le Président nouvellement élu.

LEMM représente aujourd’hui :

18 membres actifs – Etablissements Pharmaceutiques Industriels (EPI) et aussi Etablissements Pharmaceutiques Non Industriels (EPNI) – cumulant ainsi plus de la moitié du chiffre d’affaires total du secteur.

– Etablissements Pharmaceutiques Industriels (EPI) et aussi Etablissements Pharmaceutiques Non Industriels (EPNI) – cumulant ainsi plus de la moitié du chiffre d’affaires total du secteur. Des produits pharmaceutiques dans toutes les classes thérapeutiques , dont 60% sont fabriqués localement, directement ou à travers des partenariats dans le secteur privé.

, dont 60% sont fabriqués localement, directement ou à travers des partenariats dans le secteur privé. 40% des exportations marocaines en médicament sont réalisées par les membres de LEMM dont plusieurs directions régionales sont installées au Maroc.

sont réalisées par les membres de LEMM dont plusieurs directions régionales sont installées au Maroc. Plus de 2 000 emplois directs dont la grande majorité est hautement qualifiée, et plus de 8 000 emplois indirects.

Aussi, les membres de LEMM, véritables promoteurs à l’international de l’expertise marocaine soutiennent le Royaume dans sa stratégie de leadership continental. LEMM continuera à collaborer avec les différents intervenants afin de soutenir l’accès des patients marocains à l’innovation thérapeutique ainsi que le développement et la promotion de Recherche & Développement au Maroc.