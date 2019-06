Lors de leur dernière Assemblée Générale Ordinaire (AGO), les membres du LEMM (Les Entreprises du Médicament au Maroc) ont élu leur nouveau Bureau Exécutif. Ainsi, Amine BENABDERRAZIK, DG de Sanofi, a été élu Président. Le bureau est complété par Myriem TAMIMY, DG de Janssen, Vice-Présidente, Sanaa SAYEGH, DG de Roche, Vice-Présidente, Taher HASSEN, DG de Merck, Vice-Président, Ali BESRI, DG de Pfizer, Secrétaire Général, Pierre BEHNAM, DG de Pierre Fabre, Trésorier et Fadela Benjelloun, Directrice exécutive.

Présents au Maroc depuis plus de 50 ans, les membres du LEMM maintiennent le même cap qui se décline en trois objectifs prioritaires :

• Soutenir l’accès des patients marocains à l’innovation thérapeutique

• Développer et promouvoir activement la Recherche & Développement

• Promouvoir et soutenir l’éthique et la déontologie dans le secteur

« Je suis fier et honoré de cette réélection. Elle est d’autant plus spéciale qu’elle vient consacrer deux mandats successifs, durant lesquels le bureau exécutif a réalisé un travail exceptionnel pour accompagner l’essor de notre activité et soutenir le développement du secteur de la santé au Maroc», Amine Benabderrazik, le Président fraichement réélu, dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc.

En effet, au cours des deux dernières années LEMM a étroitement travaillé avec les autorités sur le volet de la Recherche Biomédicale. Le principal objectif est de permettre au patient marocain d’accéder aux dernières thérapies de pointe. En effet, l’émergence d’une véritable industrie de la Recherche Biomédicale représente une excellente opportunité pour le Royaume. Celle-ci permettrait de :

• Mettre en place des solutions médicales innovantes et accessibles

• Attirer des investissements conséquents évalués à 100M € par an

• Continuer et renforcer le transfert de savoir-faire et de compétences

• Créer des emplois qualifiés et à forte valeur ajoutée.

Sur le volet international, LEMM soutient le Royaume dans sa stratégie de leadership à l’échelle continentale. Les membres du LEMM sont présents dans les 54 pays africains et considèrent aujourd’hui le Maroc comme une véritable plateforme régionale de management et d’export sur le continent. Ainsi plus de 40% des exportations pharmaceutiques sont réalisées par les membres du LEMM.

LEMM représente aujourd’hui 18 membres actifs qui cumulent plus de la moitié du chiffre d’affaires total du secteur, dont plus de 60% sont fabriqués au Maroc. LEMM, génère près de 2 000 emplois directs et plus de 8 000 emplois indirects, dont la grande majorité est hautement qualifiée.