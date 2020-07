L’aide publique octroyée dans le cadre des programmes de soutien aux personnes ayant perdu leur emploi dans le secteur privé, formel ou informel, a permis de compenser en moyenne 35% de perte de revenus issus d’activités, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette proportion est plus importante dans les villes qu’à la campagne avec respectivement 63% et 28% et chez les hommes (39%) plus que les femmes (20%), indique le HCP qui vient de publier une note sur les répercussions du covid-19 sur la situation économique des ménages – 2ème panel de l’impact du coronavirus sur la situation économique, sociale et psychologique des ménages.

Par secteur, cette compensation a profité aux services avec une proportion de 17%, à l’industrie (47%), au commerce (57%), à l’agriculture (77%) et au bâtiment et travaux publics – BTP (91%). Elle varie, selon le statut professionnel, de 27% parmi les salariés à 78% parmi les indépendants/employeurs. Pour certaines catégories, l’aide publique octroyée a permis de compenser la totalité des revenus perdus. Il s’agit particulièrement des ouvriers qualifiés et artisans, des ouvriers et manœuvres agricoles, des manœuvres non agricoles et des personnes appartenant aux 20% les plus défavorisés.