C’est dans une ambiance décontractée que s’est déroulée l’élection du nouveau bureau de P&G Alumni, et ce lors de l’Assemblée générale qui a eu lieu, le 19 décembre à Casablanca.

Le nouveau bureau, qui a été notamment voté à l’unanimité, se compose respectivement de Moncef Belkhayat, président, Fadwa Bisbis, vice-présidente, Ibtissam Bougataya, secrétaire générale, et de Abdelkhalek Torres, trésorier.

Dans son allocution, le nouveau président de P&G Alumni a salué l’excellent bilan effectué par l’ancien bureau, notamment sous la présidence de Saleheddine Mouadib, président de Pepsi et de Said El Baghdadi, trésorier et directeur général de Aqua SMDC Afriquia.

Moncef Belkhayat a également souligné que l’objectif du nouveau bureau consiste principalement à poursuivre et achever les réalisations entamées notamment le projet de construction de deux écoles dans la région d’Al Haouz.