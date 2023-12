Auto Nejma a lancé ce mardi sur le marché automobile marocain, le cinquième modèle de la gamme BYD au Maroc, la BYD SEAL.

« La BYD SEAL, en plus de sa sportivité et sa performance inégalée, offre une technologie et une sécurité de pointe pour une expérience de conduite optimale », indique-t-on dans un communiqué, ajoutant que ce lancement offre une nouvelle ère de mobilité durable et innovante au Maroc.

La berline BYD repose sur la plateforme e-Platform 3.0 utilisée par d’autres modèles de la marque. Cependant, elle est le premier modèle BYD à utiliser la technologie Cell-to-Body, intégrant la batterie dans la structure du véhicule pour améliorer la sécurité. Avec ses 390 kW / 530 ch, le véhicule accélère de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, fait-on savoir.

La batterie utilisée est la Blade Battery de BYD, une batterie LFP sans cobalt réputées pour sa haute densité énergétique et sa fiabilité. La batterie de la BYD SEAL est d’une capacité de 82,5 kWh, avec une autonomie allant de 520 à 570 km en WLTP en cycle mixte.

La BYD SEAL se recharge en seulement 26 minutes avec une capacité de 150 kW DC (de 30 % à 80 %). La capacité de charge en 11 kW AC rend la recharge à domicile plus pratique et plus facile en 4h31.

Selon le directeur général de BYD pour l’Afrique et le Moyen-Orient, AD Huang, cité dans le communiqué, cette voiture électrique, dotée d’une autonomie étendue et de caractéristiques modernes, offre une solution de mobilité pratique, adaptée aux déplacements urbains et périurbains.

Après les BYD Atto 3, Han et Tang, la BYD SEAL est le quatrième modèle de véhicules particuliers qui rejoint la gamme marocaine, depuis son arrivé au royaume et son alliance avec le distributeur Auto Nejma en juillet 2023.

Créée en 1995 et spécialisée dans les batteries rechargeables, BYD est un acteur de l’industrie de la mobilité durable avec des divisions de production et de stockage d’énergie, de transport ferroviaire, de production de véhicules utilitaires, poids lourds et véhicules de tourisme électriques ainsi que l’électronique.