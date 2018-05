Infomédiaire Maroc – Le Maroc, en la personne de Meryem Ouhssata, a été élu, ce lundi à Midrand, rapporteur de la commission de la justice et des droits de l’Homme du Parlement panafricain (PAP), qui tient actuellement sa 6ème session à son siège situé dans cette localité près de Johannesburg. La députée du groupe Authenticité et modernité à la chambre des représentants a été élue haut la main à cette commission importante de l’assemblée consultative de l’Union africaine (UA), remportant la course avec 11 voix contre 5 pour son challenger immédiat.

Il s’agit d’un développement important d’autant plus qu’il intervient quelques jours seulement après le retour du Maroc au sein de l’institution législative africaine, officialisé au début de cette 6ème session. La commission de la justice et des droits de l’Homme est une des importantes structures du PAP, dont les recommandations et décisions sont soumises à l’UA.

Force est de constater que cette commission a été pendant longtemps exploitée par l’entité séparatiste du polisario pour faire passer des décisions qui servent leurs desseins hostiles à l’intégrité territoriale du Maroc. Et l’élection du Maroc à la commission de la justice et des droits de l’Homme devra permettre de déjouer les tentatives du groupe séparatiste, explique Ouhssata, ajoutant que cette élection permettra aussi au Maroc d’être représenté au sein du bureau du PAP.

Rédaction Infomédiaire